Осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских соглашений — Песков

Граждане Украины, которые были осуждены по различным статьям УК РФ, не подлежат обмену в рамках минского процесса, так как пленными не являются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что «в любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне и все зависит от решений, которые будут приняты главой государства».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ирина Луценко заявила, что в Киеве начались переговоры по второму этапу обмена пленными с Донбассом.