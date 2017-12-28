Путин контактирует с главами спецслужб по вопросам антитеррора — Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не считает недоработкой тот факт, что спецслужбы изначально не признали взрыв в северной столице терактом.

По его словам, Владимир Владимирович постоянно контактирует с руководством спецслужб по вопросам антитеррора и «меры предпринимаются». Песков добавил, что терроризм опасен для любого города, поэтому необходимо бороться с ним.

«Конечно же, нужно объединять усилия всех стран мира», — сказал Дмитрий Сергеевич.

Представитель Кремля добавил, что иногда бороться с терроризмом получается, а иногда нет. В среду, 27 декабря, в северной столице взорвался супермаркет на Кондратьевском проспекте. Пострадали 13 человек. Президент РФ назвал случившееся терактом.