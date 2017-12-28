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13:17   28 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Без помощи президента РФ Владимира Путина был бы невозможен успешный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса.

Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор  — право народа» Виктор Медведчук в заявлении, которое опубликовано на сайте организации. 

Напомним, в ноябре Медведчук обратился к президенту РФ с просьбой посодействовать в обмене пленными перед новым годом. В тот же день Путин связался по телефону с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые поддержали инициативу.

Самый масштабный за время конфликта на юго-востоке Украины обмен пленными состоялся накануне. Киеву передали 73 человека,  165 вернулись в ДНР, 73 - в ЛНР. Сообщалось о начале переговоров о втором раунде обмена по формуле 74 на 29 человек.

Виктор Медведчук также отметил "огромную роль» Русской православной церкви: патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал просьбу об обмене, а также участвовал в организации заключительного этапа процесса. Общественник упомянул вклад главы канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия в урегулирование конфликта. Медведчук выразил признательность лидерам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Леониду Пасечнику «за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц», выразив уверенность, что открываются перспективы для мирного урегулирования конфликта.

 

Автор: Мария Владимирова
#владимир путин #донбасс #украина #общество #весь мир #виктор медведчук #обмен пленными
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