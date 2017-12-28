Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Без помощи президента РФ Владимира Путина был бы невозможен успешный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса.

Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в заявлении, которое опубликовано на сайте организации.

Напомним, в ноябре Медведчук обратился к президенту РФ с просьбой посодействовать в обмене пленными перед новым годом. В тот же день Путин связался по телефону с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые поддержали инициативу.

Самый масштабный за время конфликта на юго-востоке Украины обмен пленными состоялся накануне. Киеву передали 73 человека, 165 вернулись в ДНР, 73 - в ЛНР. Сообщалось о начале переговоров о втором раунде обмена по формуле 74 на 29 человек.

Виктор Медведчук также отметил "огромную роль» Русской православной церкви: патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал просьбу об обмене, а также участвовал в организации заключительного этапа процесса. Общественник упомянул вклад главы канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия в урегулирование конфликта. Медведчук выразил признательность лидерам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Леониду Пасечнику «за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц», выразив уверенность, что открываются перспективы для мирного урегулирования конфликта.