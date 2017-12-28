Роспотребнадзор дал советы по выбору сладких подарков на Новый Год

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладостей в подарок детям на грядущий Новый Год.

В ведомстве рекомендовали предпочесть наборы со сладостями, содержащими минимум пищевых добавок и консервантов, а также в них должны отсутствовать ГМО компоненты. Роспотребнадзор призвал обращать внимание на компоненты, которые являются аллергенами, например, ядра абрикосовых косточек и арахис. Ведомство рекомендует исключить их из детского питания.

Если набор помимо сладостей включает в себя игрушку, она обязательно должна находиться в отдельной упаковке, чтобы не контактировать с пищевыми продуктами. Данные опросов показали, что в планы россиян входит потратить на празднование грядущего Нового года около 14,3 тысяч рублей.