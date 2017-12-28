В Кремле объяснили слова Путина о ликвидации террористов при опасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира путина о том, что террористов необходимо ликвидировать при опасности.

По словам Пескова, президент говорил о тех террористах, кто вынашивал план по осуществлению преступлений на территории России. Представитель Кремля отметил, что слова главы государства означают жесткое намерение продолжать борьбу с терроризмом. Песков добавил, что речь идет о предотвращенном теракте в Казанском соборе Петербурга. Ранее Владимир Путин дал указание ФСБ РФ ликвидировать бандитов, устроивших теракт в Санкт-Петербурге, если будет угроза жизни сотрудников.

Взрыв произошел вечером 27 декабря в петербургском супермаркете «Перекресток», пострадало 13 человек. Следователи завели уголовное дело. По словам президента РФ Владимира Путина, случившееся является терактом.