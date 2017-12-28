Взрыв в Петербурге не является недоработкой спецслужб — Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что произошедший вчера взрыв в Петербурге в Кремле не считают недоработкой спецслужб.

Песков также сказал, что глава государства постоянно получает информацию от спецслужб, анализирует и делает соответствующие заключения.

Вчера вечером в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По данным Следственного комитета России, мощность устройства составляла эквивалент 200 грамм тротила.

Всего при взрыве пострадали 13 человек. Шесть из них остаются в клиниках. Президент РФ Владимир Путин назвал происшествие терактом.