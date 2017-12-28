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12:40   28 Декабря 2017
Россия
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МИД РФ прокомментировал «военную опцию» США по КНДР

МИД РФ прокомментировал «военную опцию» США по КНДР

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров заявил, что реализация «военной опции» Вашингтона по Пхеньяну закончится катастрофой небывалых масштабов. По его словам, есть другие планы решения проблемы Корейского полуострова.

«Военная опция» Соединенных Штатов не документ, но все неоднократно слышали от американских официальных лиц, что военный вариант существует, но не является приоритетным. Вашингтон может решить проблему северокорейского государства «военной опцией».

«Мы это тоже не можем игнорировать», — сказал Бурмистров.

Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что реализация американского военного плана не урегулирует вопросы и закончится катастрофой. Ведь речь идет о возможном военном конфликте с потенциально ядерной составляющей. 

«Причем катастрофой небывалых доселе в истории масштабов», — подчеркнул Бурмистров.

Автор: Олег Королев
#сша #мид #кндр #бурмистров
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