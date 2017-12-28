В Совфеде прокомментировали теракт в Петербурге

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал произошедший накануне теракт в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

По словам Клинцевича, необходимо разобраться на практике, где именно не сработал закон, а уже потом говорить об ужесточении российского законодательства.

Вечером в минувшую среду, 27 декабря, в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Неизвестный оставил рюкзак с 200 граммами тротила в ячейке для хранения вещей и скрылся. В результате пострадало 13 человек. В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что случившееся является терактом. Власти Санкт-Петербурга пообещали выплатить пострадавшим по 300 тысяч рублей.