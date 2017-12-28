Почти три тысячи зараженных хризантем уничтожили в Петербурге

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль на складе временного хранения ООО «Восход» в поселке Шушары.

Как сообщает интернет-журнал «Интересант», ссылаясь на пресс-службу ведомства, цветы были доставлены из Литвы. В них выявлено наличие белой ржавчины — ограниченно распространенного на территории Евразийского экономического союза карантинного объекта.

В соответствии с законом 2940 зараженных хризантем были уничтожены.