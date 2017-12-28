Киев заявил о начале переговоров по второму этапу обмена пленными

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Луценко заявила, что в Киеве стартовали переговоры по второму этапу обмена пленными с Донбассом.

По ее словам, украинское государство продолжает переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками по обмену пленными. В аэропорт «Борисполь» прибыли недавно освобожденные украинские пленные, передает телеканал «112 Украина».

Служба безопасности Украины заявляла, что 103 человека остались в плену в Донбассе. Киеву вернули 73 человека. Ирина Луценко добавила, что украинский лидер Петр Порошенко планирует вернуть в страну «ребят, осужденных в России». По его словам, россиян, находящихся в украинских тюрьмах, специально не выдавали, чтобы обменять на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.