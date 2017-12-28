Тиллерсон назвал плохими отношения США с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон охарактеризовал отношения России и Соединенных Штатов как плохие.

Об этом он написал в своем материале, опубликованном в газете The New York Times. По словам Тиллерсона, у Америки нет иллюзий насчет «режима», с которым они имеют дело. Россию Тиллерсон назвал «возрождающейся». Кроме того, госсекретарь США обвинил РФ в том, что она вторглась в Грузию и Украину, подорвала суверенитет западных стран, а также вмешалась в президентские выборы в США.

Ранее Тиллерсон заявил, что Америке необходимо сотрудничать с Россией по сферам общих интересов. В частности, он заявил, что одной из главных точек соприкосновения является проблема Сирии.