«Fake News»: Соловьев ответил словами Трампа на заявление американца о «100-тысячной» армии России в Донбассе

Американский журналист Грэг Вайнер в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил о «сотнях российских танков» и «100-тысячной российской армии» в Донбассе, сославшись на данные The New York Times.

Американец попытался оправдать поставку Штатами противотанковых комплексов «Джавелин» Украине. Он заявил, что в Донбассе размещены «300 российских танков», украинцам нужна защита от них. Поэтому Вашингтон «любезно» согласился помочь Киеву. Вайнер подчеркнул, что «от агрессора» по-другому не защититься.

Ведущий программы Владимир Соловьев предложил журналисту доказать, что Россия действительно «агрессор». Ведь в Донбассе между «украинскими и российскими частями» так и не произошло ни одного столкновения. Более того, даже украинский Генштаб говорил о том, что на юго-востоке страны нет российских войск.

В ответ на это американец вспомнил материал газеты NYT, где говорилось о «многотысячной армии РФ» на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Пример откровенно позабавил Соловьева. Он напомнил, что американские газеты и перед вторжением США в Ирак публиковали материалы о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Позже, однако, эту информацию опровергли.