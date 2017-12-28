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12:20   28 Декабря 2017
Весь мир
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«Fake News»: Соловьев ответил словами Трампа на заявление американца о «100-тысячной» армии России в Донбассе

«Fake News»: Соловьев ответил словами Трампа на заявление американца о «100-тысячной» армии России в Донбассе

Американский журналист Грэг Вайнер в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил о «сотнях российских танков» и «100-тысячной российской армии» в Донбассе, сославшись на данные The New York Times.

Американец попытался оправдать поставку Штатами противотанковых комплексов «Джавелин» Украине. Он заявил, что в Донбассе размещены «300 российских танков», украинцам нужна защита от них. Поэтому Вашингтон «любезно» согласился помочь Киеву. Вайнер подчеркнул, что «от агрессора» по-другому не защититься.

 

Ведущий программы Владимир Соловьев предложил журналисту доказать, что Россия действительно «агрессор». Ведь в Донбассе между «украинскими и российскими частями» так и не произошло ни одного столкновения. Более того, даже украинский Генштаб говорил о том, что на юго-востоке страны нет российских войск.

В ответ на это американец вспомнил материал газеты NYT, где говорилось о «многотысячной армии РФ» на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Пример откровенно позабавил Соловьева. Он напомнил, что американские газеты и перед вторжением США в Ирак публиковали материалы о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Позже, однако, эту информацию опровергли.

«Ваша пресса давно сама себя дискредитировала– даже ваш президент называет ее «fake news», — указал Соловьев.

 

Автор: Юлия Халус
#сша #донбасс #украина #политика #новости #весь мир #nyt #владимир соловьев
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