Путин заявил, что армия России стала лучше после операции в Сирии

Президент РФ Владимир Путин считает, что российская армия разительно изменилась за время проведения операции в Сирии, сообщил он во время встречи с военнослужащими ВС России в Кремле.

Глава российского государства считает, что за чуть более чем два года российская армия претерпела ряд изменений, став определенно лучше. Он полагает, что связано с тем, что люди прочувствовали все тонкости военного дела: как использовать российскую военную технику, как работают отечественные органы управления и снабжения.

По словам президента, Россия и весь мир смогли увидеть, насколько современны отечественные вооруженные силы. Президент добавил, что заслуга армии РФ в том, что сейчас люди чувствуют себя в безопасности, защищенными.

Приказ о выводе войск РФ из Сирии отдан 11 декабря Владимиром Путиным на российской базе Хмеймим в Сирии.