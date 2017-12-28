Мы в соц.сетях:
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
12:07   28 Декабря 2017
Россия
62

Путин заявил, что армия России стала лучше после операции в Сирии

Путин заявил, что армия России стала лучше после операции в Сирии

Президент РФ Владимир Путин считает, что российская армия разительно изменилась за время проведения операции в Сирии, сообщил он во время встречи с военнослужащими ВС России в Кремле.

Глава российского государства считает, что за чуть более чем два года российская армия претерпела ряд изменений, став определенно лучше. Он полагает, что связано с тем, что люди прочувствовали все тонкости военного дела: как использовать российскую военную технику, как работают отечественные органы управления и снабжения.  

По словам президента, Россия и весь мир смогли увидеть, насколько современны отечественные вооруженные силы. Президент добавил, что заслуга армии РФ в том, что сейчас люди чувствуют себя в безопасности, защищенными.

Приказ о выводе войск РФ из Сирии отдан 11 декабря Владимиром Путиным на российской базе Хмеймим в Сирии.

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #армия #президент #вс рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах Россия
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах
Проблемы с доступам к лекарствам в парламенте объяснили несовершенством федерального закона о госзакупках.
14:19   28 Декабря 2017
59
Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы Россия

Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

12:09   28 Декабря 2017
59
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

21:23   27 Декабря 2017
8346
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
2294
Новости smi2.ru
США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть