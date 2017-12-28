Мы в соц.сетях:
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
12:14   28 Декабря 2017
Россия
67

Подмосковный участковый уволен после того, как муж отрубил жене кисти рук

Подмосковный участковый уволен после того, как муж отрубил жене кисти рук

Под Серпуховым уволены за бездействие участковый и его начальник. Решение было принято руководством после ЧП.

Супруг привез свою 25-летнюю супругу в больницу без обеих кистей рук. В этот же день он дал признательные показания. По его словам, он решил отвезти жену в лес рядом с деревней Скрылья и отрубить руки из-за ревности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУ МВД России по региону Татьяну Петрову.

По факту инцидента заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до 15 лет заключения. 

Ранее ряд СМИ сообщили, что пострадавшая женщина ранее неоднократно жаловалась в полицию на угрозы супруга, однако участковые отреагировал на ее обращения спустя почти две недели — тогда он лишь провел профилактическую беседу с мужчиной. За бездействие уволены не непосредственные должностные лица, к дисциплинарной ответственности привлечены руководители и ряд должностных лиц МУ МВД, — добавил Петрова.

Автор: Александра Гегельская
#полиция #увольнение #ук рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах Россия
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах
Проблемы с доступам к лекарствам в парламенте объяснили несовершенством федерального закона о госзакупках.
14:19   28 Декабря 2017
57
Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы Россия

Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

12:09   28 Декабря 2017
59
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

21:23   27 Декабря 2017
8345
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
2291
Новости smi2.ru
США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть