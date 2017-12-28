Подмосковный участковый уволен после того, как муж отрубил жене кисти рук

Под Серпуховым уволены за бездействие участковый и его начальник. Решение было принято руководством после ЧП.

Супруг привез свою 25-летнюю супругу в больницу без обеих кистей рук. В этот же день он дал признательные показания. По его словам, он решил отвезти жену в лес рядом с деревней Скрылья и отрубить руки из-за ревности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУ МВД России по региону Татьяну Петрову.

По факту инцидента заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до 15 лет заключения.

Ранее ряд СМИ сообщили, что пострадавшая женщина ранее неоднократно жаловалась в полицию на угрозы супруга, однако участковые отреагировал на ее обращения спустя почти две недели — тогда он лишь провел профилактическую беседу с мужчиной. За бездействие уволены не непосредственные должностные лица, к дисциплинарной ответственности привлечены руководители и ряд должностных лиц МУ МВД, — добавил Петрова.