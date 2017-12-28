После взрыва в «Перекрестке» X5 Retail Group повысит контроль за камерами хранения

Компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», намерена повысить контроль за камерами хранения в магазинах своих сетей, а также более внимательно отслеживать подозрительные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В среду вечером в магазине «Перекресток» (Кондратьевский проспект, Петербург) сработало взрывное устройство, помещенное неизвестным в ячейку камеры хранения. По данным телеканала «360», в разной степени пострадали девять человек. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по розыску причастных к правонарушению.