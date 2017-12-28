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11:59   28 Декабря 2017
Россия
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Власти Петербурга пообещали выдать выплаты всем пострадавшим при теракте

Власти Петербурга пообещали выдать выплаты всем пострадавшим при теракте

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов заявил, что все пострадавшие при теракте в магазине «Перекресток» получат денежные выплаты.

По словам Кибитова, пострадавшие получат по 300 тысяч рублей из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга.

Взрыв в петербургском магазине «Перекресток» произошел вечером в среду, 27 декабря. Неизвестный положил взрывное устройство в камеру хранения и скрылся. В результате пострадали 13 человек. СКР завели уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Кроме того, было опубликовано видео, на запись попал предполагаемый преступник, положивший взрывчатку в ячейку камеры хранения. Также власти Санкт-Петербурга рассказали о состоянии пострадавших.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #петербург #теракт #чп #перекресток
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