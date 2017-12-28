Власти Петербурга пообещали выдать выплаты всем пострадавшим при теракте

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов заявил, что все пострадавшие при теракте в магазине «Перекресток» получат денежные выплаты.

По словам Кибитова, пострадавшие получат по 300 тысяч рублей из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга.

Правительством #спб,по распоряжению Губернатора Г.Полтавченко, будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших.Выплаты будут произведены из резервного фонда Губернатора СПб. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) December 28, 2017

Взрыв в петербургском магазине «Перекресток» произошел вечером в среду, 27 декабря. Неизвестный положил взрывное устройство в камеру хранения и скрылся. В результате пострадали 13 человек. СКР завели уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Кроме того, было опубликовано видео, на запись попал предполагаемый преступник, положивший взрывчатку в ячейку камеры хранения. Также власти Санкт-Петербурга рассказали о состоянии пострадавших.