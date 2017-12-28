Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что мужчина попытался взобраться на платформу станции «Реутово» в Подмосковье.

Предварительно, в четверг, 28 декабря, в 7:40 по московскому времени электричка «Крутое — Москва» сбила мужчину. Он скончался на месте случившегося до приезда скорой помощи. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку.

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины на железнодорожной станции «Реутово» в Московской области. В ММСУТ следственного комитета уточнили, что личность мужчины еще не установили.