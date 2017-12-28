Аксенов приказал уволить замглавы минстроя Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился уволить первого заместителя министра строительства и архитектуры республики Владимира Локтионова, допустившего задолженность по зарплате и налогам в подведомственном предприятии «Крымжелезобетон».

Ранее Аксенов поручил провести служебную проверку данного предприятия, так как там образовалась задолженность по заработной плате и налогам. По его словам, 250 работников завода не получали зарплату с августа.

На специально собранной пресс-конференции Аксенов заявил, что за допущение задолженности Локтионов будет уволен по статье, так как именно он курировал предприятие.

Глава Крыма также заявил, что служебное расследование покажет «нужно ли вправить мозги министерству». Он отметил, что на сегодня качество работы Минстроя Крыма очень низкое.