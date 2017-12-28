Увеличилось число жертв при теракте в Кабуле

Сотрудники правоохранительных органов Кабула сообщили, что при теракте в районе Пул-Сохта погибли 40 человек.

Заместитель пресс-секретаря министра внутренних дел уточнил, что взрыв прогремел утром в четверг, 28 декабря. Пострадали 30 человек . По словам представителя службы здравоохранения Кабула, пять человек госпитализирвоали в критическом состоянии. Предварительно, подорвался смертник.