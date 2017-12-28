Увеличилось число жертв при теракте в Кабуле
Сотрудники правоохранительных органов Кабула сообщили, что при теракте в районе Пул-Сохта погибли 40 человек.
Заместитель пресс-секретаря министра внутренних дел уточнил, что взрыв прогремел утром в четверг, 28 декабря. Пострадали 30 человек . По словам представителя службы здравоохранения Кабула, пять человек госпитализирвоали в критическом состоянии. Предварительно, подорвался смертник.
#Afghanistan: Journalists among 40 dead in Kabul suicide attack: By Pajhwok on 28 December 2017 KABUL (Pajhwok): Forty people including three journalists were killed in a suicide attack in the Pul-i-Sokhta neighbourhood of... read more https://t.co/pnckVxwkkr pic.twitter.com/f7sFf8DBdK— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) December 28, 2017