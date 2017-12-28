СМИ: Почти половина жителей Германии хотят досрочной отставки Меркель

Опрос, проведенный в Германии, показал, что половина жителей страны хотят, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель ушла в отставку.

Результаты опроса были опубликованы в ежедневной газете Welt. Так, 47 процентов опрошенных заявили, что хотят досрочного ухода Меркель с поста немецкого канцлера. При этом 36 процентов опрошенных заявили, что хотели бы видеть политика во главе правительства Германии еще четыре года.

В опросе поучаствовало более двух тысяч граждан Германии. Отмечается, что все опрошенные имеют право голоса.