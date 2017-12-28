ВКС РФ обеспечивают неприкосновенность российских границ

Воздушно-космические силы обеспечивают безопасность российских границ. А также защищают национальные интересы в воздушно-космическом пространстве.

Главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин заверил в этом главу государства Владимира Путина во время сегодняшней церемонии награждения военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Он поблагодарил президента от имени всех российских военнослужащих за высокую оценку проведенной в САР боевой операции, за предпринятые усилия по укреплению мира, страны и армии. Суровикин также сказал политическому лидеру слова благодарности за заботу. Военнослужащие готовы выполнить любую поставленную задачу, — добавил он. Генерал-полковник отметил, что российские солдаты в САР каждую минуту помнили о том, что они защищают национальные интересы страны.