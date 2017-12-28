Путин отметил сплоченность армии и народа во время спецоперации в Сирии

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения отличившихся в Сирии офицеров отметил сплоченность армии и народа во время спецоперации в САР.

Верховный главнокомандующий выразил уверенность, что военнослужащие, находясь в Сирии, чувствовали гражданскую, патриотическую сплоченность, и это единство армии и народа придавало им сил.

«Люди следили за ежедневными событиями как за сводками, верили в вас, гордились вашими успехами, нашими Вооруженными силами. Искренне, с болью переживали каждую невосполнимую утрату», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия всегда будет помнить тех, кто погиб при выполнении боевой задачи, а их близкие будут окружены заботой со стороны властей. Обращаясь к военнослужащим, Путин заявил что российские военнослужащие сражались за интересы РФ, за справедливое дело, поэтому вместе с ними был весь народ.

Ранее он заявил, что именно Россия внесла решающий вклад в разгром ИГ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии.