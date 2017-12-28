В Киргизии сто школьников и четверо учителей отравились угарным газом на дискотеке

Минздрав Киргизии сообщает, что в республике произошло ЧП с участием сотни школьников.

Инцидент случился в минувшую среду, 27 декабря, в селе Кегеты Чуйской области Киргизии в одной из школ. Ребята из 7 и 8 классов решили организовать дискотеку в спортзале школы. В здании внезапно выключили электричество, поэтому решено было использовать генератор, в результате выделяемый газ заполнил спортзал.

Всего газом отравились 100 учеников и четыре преподавателя. Шестеро из пострадавших были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.