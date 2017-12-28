Путин назвал число российских военных, участвовавших в операции в Сирии

Свыше 48 тысяч служащих ВС России приняли участие в военной операции в Сирии за последние два года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам президента, за два с небольшим года в сирийской операции приняли участие более 48 тысяч российских солдат и офицеров. В арабской республике несли службу представители практически всех воинских профессий: летчики, моряки, служащие спецподразделений, военной полиции, саперы, разведчики, связисты, медики, тыловики, офицеры органов управления и военные советники.

На встрече с офицерами, воевавшими в Сирии, президент отметил, что каждый российский военный действовал мужественно и решительно.