Сооснователь Media Markt скончался в Германии

Сооснователь немецкой сети магазинов электроники и бытовой техники Эрих Келлерхальс скончался на 79-ом году жизни.

Газета Donaukurier сообщила, что Келлерхальс умер в Германии. По информации издания, у сооснователя Media Markt были проблемы с сердцем. Келлерхальс ожесточенно спорил руководством концерна Metro AG о стратегии развития компании. Концерну принадлежит большая часть акций Media-Saturn.

Metro AG основали в 1964 году. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе. В 2017 году компанию разделили на сеть по продаже продуктов питания Metro и ритейлер электроники Media Markt и Saturn.