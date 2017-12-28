Путин: Все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены

Российский лидер Владимир Путин заявил, что все поставленные ВС России задачи в Сирии были выполнены. Об этом он заявил на церемонии награждения военных, участвующих в боевых действиях в САР.

«Вы выполнили все поставленные перед вами задачи. Ваши воинские части и подразделения вернулись в Россию в места постоянной дислокации», — заявил российский лидер.

По словам президента РФ, флот и армия РФ в полной мере продемонстрировали свои возможности, а также успешно применили все вооружение и технику. Путин отметил, что летчики ВКС России совершили 34 тысячи боевых вылетов, было нанесено 166 ударов по объектам террористов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что армия Сирии при поддержке ВКС РФ и ВМФ освободила от террористов практически всю территорию страны.