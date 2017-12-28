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11:21   28 Декабря 2017
Россия
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Имена погибших в Сирии военных, в России будут помнить всегда - Путин

Имена погибших в Сирии военных, в России будут помнить всегда - Путин

В Кремле, на церемонии вручения госнаград отличившимся в Сирии военнослужащим, почтили память погибших во время спецоперации офицеров.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет помнить имена павших при выполнении боевой задачи. Он подчеркнул, что на подвигах погибших офицеров будет воспитываться молодое поколение военнослужащих. 

«Семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой, мы все сделаем для этого»,  — заверил Путин.

По словам президента РФ, за два года в спецоперации в Сирии участвовали более 48 тысяч российских военнослужащих. Каждый из них действовал мужественно и решительно, отметил Путин. Он подчеркнул, что именно Россия внесла решающий вклад в разгром террористов ИГ в САР.

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #сирия #кремль #общество
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