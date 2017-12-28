Американские ученые нашли на дне Тихого океана новый вид гигантских моллюсков
Журнал American Malacological Bulletin пишет, что американские исследователи нашли на дне Тихого океана новый вид огромных моллюсков.
По сообщению ученых, под «зонтом» у них находится союз двух разных видов осьминогов, которые живут лишь на дне. Ученые говорят, что неизвестно, как давно существуют такие моллюски, потому что раньше никто их никогда не встречал из-за того, что они находятся на самом дне океана. По словам исследователей, некоторые экземпляры превышают пару метров в длину.