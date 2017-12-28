Путин: Базы Тартус и Хмеймим защищают национальные интересы России

Авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе являются важнейшими факторами защиты национальных интересов России. Они обеспечивают безопасность страны.

Российский президент Владимир Путин заявил в четверг, что на территории Сирийской Арабской Республики на постоянной основе действуют два российских пунктах базирования — на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус.

По его словам, это обеспечивает безопасность России на одном из ключевых стратегических направлений. Об этом глава государства сообщил во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии. Напомним, что 11 декабря Путин посетил российскую авиабазу в Хмеймиме, где официально заявил о выводе российской группировки войск из Сирии.