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11:20   28 Декабря 2017
Весь мир
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Путин: Базы Тартус и Хмеймим защищают национальные интересы России

Путин: Базы Тартус и Хмеймим защищают национальные интересы России

Авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе являются важнейшими факторами защиты национальных интересов России. Они обеспечивают безопасность страны.

Российский президент Владимир Путин заявил в четверг, что на территории Сирийской Арабской Республики на постоянной основе действуют два российских пунктах базирования — на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус.

По его словам, это обеспечивает безопасность России на одном из ключевых стратегических направлений. Об этом глава государства сообщил во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии. Напомним, что 11 декабря Путин посетил российскую авиабазу в Хмеймиме, где официально заявил о выводе российской группировки войск из Сирии.

Автор: Александра Гегельская
#россия #сирия #хмеймим #тартус
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