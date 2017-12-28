В плен никого не брать: Путин дал указание ФСБ при задержании террористов

Президент РФ Владимир Путин дал указание ФСБ РФ ликвидировать бандитов, устроивших теракт в Петербурге, если будет угроза жизни сотрудников.

Об этом глава государства заявил в Кремле на церемонии вручения госнаград отличившимся в спецоперации в Сирии военнослужащим.

Путин назвал терактом взрыв, произошедший накануне в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге.

Путин: Вчера в Санкт-Петербурге был теракт. Я дал указание директору ФСБ при задержании этих бандитов при угрозе жизни наших сотрудников в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте pic.twitter.com/XNRaCp7i9f — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 28, 2017

По оценкам специалистов, мощность самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, равнялась 200 граммам в тротилловом эквиваленте. В результате ЧП пострадали 13 человек, в их числе - беременная женщина. Погибших нет. Сейчас в больницах остаются восемь человек.