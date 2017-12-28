Путин в Кремле вручает награды военным, служившим в Сирии
Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручает госнаграды военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях в Сирии.
В частности, звания Героя Российской Федерации удостоены главком ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин.
Орденом Святого Георгия IV степени награждены подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин. Ордена Мужества вручены полковнику Артуру Люфту и майору Максиму Маколкину. Капитану Александру Захарову вручена медаль «За отвагу», сержанту Антону Кирюшину — Медаль Жукова. Старший сержант Татьяна Ковалева награждена Медалью Суворова.