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10:55   28 Декабря 2017
Россия
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Путин в Кремле вручает награды военным, служившим в Сирии

Путин в Кремле вручает награды военным, служившим в Сирии

Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручает госнаграды военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях в Сирии.

В частности, звания Героя Российской Федерации удостоены главком ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин.

Орденом Святого Георгия IV степени награждены подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин. Ордена Мужества вручены полковнику Артуру Люфту и майору Максиму Маколкину. Капитану Александру Захарову вручена медаль «За отвагу», сержанту Антону Кирюшину — Медаль Жукова. Старший сержант Татьяна Ковалева награждена Медалью Суворова.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #сирия #кремль #общество
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