Путин заявил о решающем вкладе РФ в разгром ИГ в Сирии

Именно Россия внесла решающий вклад в разгром террористов ИГ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле на церемонии награждения госнаградами отличившихся в Сирии военнослужащих.

Глава государства также подчеркнул, что в Сирийской Арабской республики продолжают действовать на постоянной основе две российские базы - на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус. По словам Путина, они являются важным фактором защиты национальных интересов России, обеспечивают безопасность страны на одном из стратегических направлений.

Военная операция российских ВКС против террористов в Сирии началась 30 сентября 2015 года после соответствующего обращения властей Дамаска. 11 декабря 2017 года Владимир Путин на базе в Хмеймим объявил об успешном выполнении поставленной задачи и отдал приказ о выводе войск из САР.