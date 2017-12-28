Полиция задержала напавшую на водителя школьного автобуса в Петербурге

Следственный комитет РФ сообщает, что задержана женщина, которая была соучастницей нападения на водителя школьного автобуса в Санкт-Петербурге.

По сообщению СК РФ, Зульфию Саидмуратову задержали в ночь на четверг, 28 декабря. Днем ранее был задержан Ализаде Мустафаев, который напал на водителя автобуса со школьниками. Мустафаеву предъявили обвинение, решается вопрос об аресте Саидмуратовой. В СКР уточнили, что оба дали признательные показания.

Дорожный конфликт произошел в среду, 26 декабря. Автобус вез школьников в город Кировск с экскурсии. Внезапно дорогу ему перегородил внедорожник Range Rover, за рулем которого был Мустафаев. Он заставил выйти водителя автобуса, а затем вместе со спутницей они избили мужчину, при этом Мустафаев достал нож, а Саидмуратова — биту. ЧП произошло на глазах у ребятишек и их сопровождающих. Следователи завели дело по факту покушения на убийство.