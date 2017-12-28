«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон попросил Россию вернуть офицеров в СЦКК в Донбассе.

Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне поговорили по телефону и обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Американский госсекретарь выразил обеспокоенность ростом насилия в Донбассе и попросил РФ вернуть в регион своих наблюдателей из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Россияне, однако, не поверили американскому дипломату. Они сомневаются, что Штаты вообще озабочены ситуацией в Донбассе, иначе они бы не поставляли Киеву летальное вооружение. Российские офицеры из СЦКК, считают комментаторы, нужны Вашингтону, чтобы поддерживать видимость «конфликта с Россией».

Люди подчеркивают, что российских наблюдателей ни при каких обстоятельствах нельзя возвращать на юго-восток Украины. Они нужны Киеву только для провокаций и в любой момент могут стать заложниками, уверяют пользователи Twitter.

Прокомментировал слова Тиллерсона и российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что в ответ на просьбу американцев уместно попросить их отказаться от поставок Украине летального вооружения.

Тиллерсон попросил Лаврова вернуть росс. офицеров в СЦКК в Донбассе. В ответ уместно попросить Тиллерсона отменить поставки оружия Киеву. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 27, 2017

США 22 декабря объявили о решении поставлять Украине летальную военную технику. Вашингтон уверяет, что хочет помочь Киеву защитить территориальную целостность и суверенитет страны.