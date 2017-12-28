«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Мы в соц.сетях:
После взрыва в «Перекрестке» X5 Retail Group повысит контроль за камерами хранения

После взрыва в «Перекрестке» X5 Retail Group повысит контроль за камерами хранения

 Аксенов приказал уволить замглавы минстроя Крыма

Аксенов приказал уволить замглавы минстроя Крыма
В Киргизии сто школьников и четверо учителей отравились угарным газом на дискотеке

В Киргизии сто школьников и четверо учителей отравились угарным газом на дискотеке

 «А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками
Увеличилось число жертв при теракте в Кабуле

Увеличилось число жертв при теракте в Кабуле

 СМИ: Почти половина жителей Германии хотят досрочной отставки Меркель

СМИ: Почти половина жителей Германии хотят досрочной отставки Меркель
После взрыва в «Перекрестке» X5 Retail Group повысит контроль за камерами хранения

После взрыва в «Перекрестке» X5 Retail Group повысит контроль за камерами хранения

 Аксенов приказал уволить замглавы минстроя Крыма

Аксенов приказал уволить замглавы минстроя Крыма
В Киргизии сто школьников и четверо учителей отравились угарным газом на дискотеке

В Киргизии сто школьников и четверо учителей отравились угарным газом на дискотеке

 «А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками
Увеличилось число жертв при теракте в Кабуле

Увеличилось число жертв при теракте в Кабуле

 СМИ: Почти половина жителей Германии хотят досрочной отставки Меркель

СМИ: Почти половина жителей Германии хотят досрочной отставки Меркель
11:17   28 Декабря 2017
Весь мир
78

«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон попросил Россию вернуть офицеров в СЦКК в Донбассе.

Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне поговорили по телефону и обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Американский госсекретарь выразил обеспокоенность ростом насилия в Донбассе и попросил РФ вернуть в регион своих наблюдателей из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Россияне, однако, не поверили американскому дипломату. Они сомневаются, что Штаты вообще озабочены ситуацией в Донбассе, иначе они бы не поставляли Киеву летальное вооружение. Российские офицеры из СЦКК, считают комментаторы, нужны Вашингтону, чтобы поддерживать видимость «конфликта с Россией».

«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Люди подчеркивают, что российских наблюдателей ни при каких обстоятельствах нельзя возвращать на юго-восток Украины. Они нужны Киеву только для провокаций и в любой момент могут стать заложниками, уверяют пользователи Twitter.

«Трудно делать вид, что конфликт с Россией»: люди ответили на просьбу Тиллерсона вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Прокомментировал слова Тиллерсона и российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что в ответ на просьбу американцев уместно попросить их отказаться от поставок Украине летального вооружения.

 

США 22 декабря объявили о решении поставлять Украине летальную военную технику. Вашингтон уверяет, что хочет помочь Киеву защитить территориальную целостность и суверенитет страны.

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #донбасс #украина #политика #новости #весь мир #сцкк #тиллерсон
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   27 Декабря 2017
8278
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
2188
Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию Россия

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

17:58   27 Декабря 2017
105
Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России Россия

Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

17:34   27 Декабря 2017
99
Новости smi2.ru
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»