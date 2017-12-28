Путин назвал терактом взрыв в магазине в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин заявил, что взрыв в супермаркете «Перекресток» в Петербурге был терактом.

Об этом он сказал в Кремле, на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал Путин собравшимся.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

Врыв прогремел накануне вечером в магазине на Кондратьевском проспекте. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения. По последним данным, пострадали 13 человек. Погибших нет. В больницах остаются восемь человек.

Ранее издание «Фонтанка.ру» опубликовала запись камер видеонаблюдения, которые запечатлели предполагаемого устроителя взрыва.