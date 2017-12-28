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10:41   28 Декабря 2017
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Путин назвал терактом взрыв в магазине в Петербурге

Путин назвал терактом взрыв в магазине в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин заявил, что взрыв в супермаркете «Перекресток» в Петербурге был терактом.

Об этом он сказал в Кремле, на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт»,  — сказал Путин собравшимся. 

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". 

Врыв прогремел накануне вечером в магазине на Кондратьевском проспекте. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения. По последним данным, пострадали 13 человек. Погибших нет. В больницах остаются восемь человек. 

Ранее издание «Фонтанка.ру» опубликовала запись камер видеонаблюдения, которые запечатлели предполагаемого устроителя взрыва.

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #петербург #взрыв #теракт #общество
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