Кремль прокомментировал возможность поездки Путина на Олимпиаду-2018

В планах у президента РФ Владимира Путина пока не значится поездка в Южную Корею на Зимние Олимпийские игры.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают «Известия».

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную РФ от участия в Играх за нарушения антидопинговых правил. К соревнованиям допустят только «чистых» спортсменов под нейтральным флагом. На церемониях награждения вместо гимна РФ будет звучать гимн олимпийского движения.