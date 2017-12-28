Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Подозреваемый во взрыве в петербургском супермаркете был замечен охранником. Он вел себя подозрительно.

Сотрудник охранной службы отмечает, что обратил внимание на мужчину в натянутом капюшоне — он вел себя беспокойно и постоянно оглядывался. Он решил, что это вор, поэтому преследовал подозреваемого до самого выхода. Удостоверившись, что мужчина ничего не украл, охранник вернулся на место. Об этом сообщает источник ИА «Политика сегодня».

Ранее сообщалось, что исполнитель взрыва попал на камеры видеонаблюдения. Предположительно, взрыв прогремел через 10 минут после того, как он вышел из супермаркета. Видеозапись публикует городское издание «Фонтанка.ру».

По данным следствия, еще одна версия преступления — месть. Здание, в котором сейчас находится «Перекресток» ранее принадлежало ЗАО «Конти», в советское время это было кинотеатром, потом казино, а затем торговым центром. Его закрыли в 2015 году из-за многочисленных нарушений. Здание вновь открыло свои двери только в этом году, однако передел имущества идет до сих пор.

С сегодняшнего дня по распоряжению прокурора Петербурга Сергея Литвиненко для обеспечения безопасности граждан по городу пройдут массовые рейды сотрудников прокуратуры — проверки коснутся крупных магазинов и объектов массового скопления людей. Минувшей ночью силовики с собаками уже проверили все школы и детские сады Калининского района.

Напомним, что происшествие случилось накануне вечером. Самодельное взрывное устройство подорвалось в камере хранения супермаркета «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 13 человек.