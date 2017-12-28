Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Политика сегодня».

Ростуризм и Русская православная церковь в лице епископа Тихона — ответственного Патриаршего совета по культуре — заключили договор о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма. Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал об этом в интервью «Известиям».

По его словам, договор коснулся вопросов развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням страны. Сафонов считает, что религиозный туризм играет большую роль для духовного обогащения россиян и развития въездного туризма.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» депутат ГД РФ Виталий Милонов, религиозный туризм в России всегда был.

«В настоящее время лишь была закреплена уже существующая многолетняя практика, - пояснил он. - Россияне, желающие посетить те или иные святые места, уже много лет пользуются услугами туроператоров или самостоятельно планируют поездки».

Депутат напомнил, что в России много монастырей, церквей, куда приезжают паломники со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Принято думать, что большинство российских паломников едет за границу, но, как утверждает Милонов, в действительности это не так.