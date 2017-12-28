Мы в соц.сетях:
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

Московские власти сократили число домов, участвующих в программе реновации

 Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше

Машин со спецсигналом в администрации президента стало больше
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине

Медведчук заявил, что без участия Путина не было бы обмена пленными на Украине
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

 Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске

Британскому правительству рекомендуют открыть посольство в Дамаске
12:09   28 Декабря 2017
Россия
59

Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Политика сегодня».

Ростуризм и Русская православная церковь в лице епископа Тихона — ответственного Патриаршего совета по культуре — заключили договор о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма. Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал об этом в интервью «Известиям». 

По его словам, договор коснулся вопросов развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням страны. Сафонов считает, что религиозный туризм играет большую роль для духовного обогащения россиян и развития въездного туризма.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» депутат ГД РФ Виталий Милонов, религиозный туризм в России всегда был.

«В настоящее время лишь была закреплена уже существующая многолетняя практика, - пояснил он. - Россияне, желающие посетить те или иные святые места, уже много лет пользуются услугами туроператоров или самостоятельно планируют поездки».

Милонов рассказал о перспективах сотрудничества Ростуризма и РПЦ

Депутат напомнил, что в России много монастырей, церквей, куда приезжают паломники со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Принято думать, что большинство российских паломников едет за границу, но, как утверждает Милонов, в действительности это не так.

«У религиозного туризма в  РФ действительно огромные перспективы, тем более, что многие храмы и святые места, не без участия Ростуризма приводятся в порядок и имеют огромный потенциал», - заключил он. 

  

Автор: Зиновий Бедакин
#россия #туризм #монастырь #милонов #церковь #рпц #ростуризм #святыни #паломничество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах Россия
В Госдуме посмеялись над выводами саратовского доктора об инвалидах-шпионах
Проблемы с доступам к лекарствам в парламенте объяснили несовершенством федерального закона о госзакупках.
14:19   28 Декабря 2017
59
Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы Россия

Милонов считает, что у религиозного туризма в России огромные перспективы

12:09   28 Декабря 2017
59
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

21:23   27 Декабря 2017
8346
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
2294
Новости smi2.ru
США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

 Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть

Мотивом террориста из петербургского «Перекрестка» могла быть месть