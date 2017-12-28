Установить связь с запущенным с Байконура ангольским спутником пока не удалось

Восстановить связь с первым ангольским спутником AngoSat-1, запущенным с космодрома Байконур, пока не удалось.

Как сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», где разработали космический аппарат по заказу властей Анголы, специалисты продолжают работать над устранением проблемы.

Ракета «Зенит» со спутником AngoSat-1 успешно стартовала с космодрома Байконур 26 декабря. Разгонный блок «Фрегат» вывел аппарат на расчетную орбиту утром 27 декабря. Однако через некоторое время перестала поступать телеметрия со спутника. Аппарат застрахован в компаниях «Согаз» и «ВТБ Страхование» на 121 миллион долларов.

AngoSat-1 должен был обеспечить связь и телевизионное вещание по всей Африке.