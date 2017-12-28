Второй взрыв прогремел в Кабуле

Еще один взрыв прогремел в понедельник. Ответственность взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»

Второй взрыв прогремел сегодня, 28 декабря, в центре Кабула. Детали происшествия не сообщаются. Известно, что трагедия произошла недалеко от мечети. Об этом сообщает Pajhwok.

Как отмечает агентство со ссылкой на осведомленный источник, целью взрыва было местное новостное агентство Sada-i-Afghan. Отмечается, что взрывное устройство активировал террорист-смертник. Жертвами взрыва стали как минимум четыре человека, еще 18 человек пострадали. Среди погибших есть сотрудники агентства — трое журналистов.

Ранее стало известно об умышленном взрыве недалеко от здания Национального директората безопасности (государственной разведывательной службы Афганистана). Есть погибшие.