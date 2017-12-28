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10:08   28 Декабря 2017
Весь мир
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Сеул назвал Путина единственным лидером, способным решить вопрос с КНДР

Сеул назвал Путина единственным лидером, способным решить вопрос с КНДР

Глава Комитета по северному экономическому сотрудничеству и ключевой политик в администрации президента Республики Корея, курирующий отношения с Россией, Сон Ен Гиль заявил, что только Владимир Путин сможет сыграть ключевую роль в решении вопроса с КНДР, пишет ТАСС.

По словам Сон Ен Гиля, российский президент является единственным мировым лидером, способным на это. Представитель Южной Кореи отмечает, что Владимир Путин сможет убедить власти Южной и Северной Кореи и США решить ядерный вопрос КНДР. Ен Гиль напомнил, что в 2000 году два раза был в КНДР и встречался с экс-лидером Северной Кореи Ким Чен Иром.

Политик считает, что президент США Дональд Трамп пока не имеет политического опыта и не разберется в реалиях КНДР, тогда как Владимир Путин имеет большой опыт и сможет решить этот вопрос мирно. Ен Гиль посоветовал лидерам КНДР, Южной Кореи и США прислушаться к советам российского лидера. Кроме того, глава южнокорейского комитета выразил надежду, что президент РФ сможет приехать на Олимпиаду в Пхенчхан в феврале 2018 года и убедит сделать это спортсменов из КНДР. 

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #путин #кндр #политика #южная корея #весь мир
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