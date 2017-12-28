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10:06   28 Декабря 2017
Весь мир
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Космический грузовик «Прогресс МС-06» затопили в Тихом океане

Космический грузовик «Прогресс МС-06» затопили в Тихом океане

Фрагменты грузового космического корабля «Прогресс МС-06», которые не сгорели в атмосфере после разрушения, упали в несудоходный район Тихого океана.

Как сообщили в Центре управления полетами (ЦУП), грузовик  штатно отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 4.03 по московскому времени 28 декабря. 

 

К МКС «Прогресс МС-06» прилетел 16 июня 2017 года. Он доставил на борт топливо для системы дозаправки, сжатый газ, воду, медикаменты, расходные материалы для экспериментов, а также наноспутники, изготовленные специалистами ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» совместно с молодыми учеными Юго-Западного государственного университета. Кроме того, корабль привез космонавтам свежие фрукты, овощи, а также 20 упаковок колбасок «Пиколини».

 

Автор: Мария Владимирова
#космос #общество #весь мир #тихий океан #мкс #прогресс-м
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