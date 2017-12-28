Под Саратовом эвакуировали жителей 16-этажки после сообщения о минировании

Администрация Балаковского района Саратовской области сообщает о том, что в экстренные службы поступил звонок о минировании дома.

Сообщается, что в ночь на четверг, 28 декабря, поступил звонок о минировании гексогеном дома по улице Шевченко, 46. В 16-этажке проживает более 550 человек, в доме 256 квартир.

Спасателям пришлось экстренно эвакуировать людей, а затем проводить проверку здания. О результатах проверки не сообщается. Утром в четверг экстренным службам на Камчатке также поступил ряд анонимных звонков о минировании. Неизвестные сообщили о бомбах в пяти торговых центрах и городской пожарной части.