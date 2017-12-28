Медведев поручил увеличить число регионов с санитарной авиацией

Список российских регионов, участвующих в проекте «Развитие санитарной авиации», должен быть расширен.

Такое поручение Минздраву и Минфину дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина. Председатель правительства поручил проработать вопросы дополнительного финансирования проектов по здравоохранению, которые направлены на развитие санитарной авиации.

Кроме того, министерство здравоохранения должно проанализировать самый эффективный опыт оказания скорой специализированной медицинской помощи в субъектах РФ и учесть его при дополнительном планировании.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала, что с ноября 2016 года по ноябрь 2017 санитарная авиация совершила более трех тысяч вылетов, в результате было эвакуировано более 4,3 тысяч человек из труднодоступных регионов для оказания им экстренной медицинской помощи. В бюджете на 2018 год на работу санавиации предусмотрено 3,3 млрд рублей.