Стало известно о новом способе кражи денег с карт через интернет

В 2017 году в России зафиксировано почти 300 тысяч случаев интернет-краж денег с банковских карт, что является рекордом.

Как пишут «Известия», в 2014 году показатель составлял 234 тысячи случаев. С тех пор в сети появилось много новых способов выманивания денег, в частности, один из них был раскрыт специалистами недавно.

Преступники создают сайты-копирки известных брендов и через них «продают» вещи или принимают оплату за какие-либо услуги. Зачастую создается сайт, внешне похожий на официальный портал, например, по продаже авиабилетов, но название домена на одну букву отличается от действительно существующего. Люди заходят на такие сайты из рекламных объявлений в соцсетях, вводят данные своих карт, желая что-либо оплатить или купить, а затем злоумышленники получают доступ к счету.

Эксперты рекомендуют не вводить данные с карт на незнакомых сайтах. В частности, не нужно вводить номер карты, код с задней стороны карты, а также не совершать SMS-подтверждение. Если вам приходят сообщения со ссылками в соцсетях от неизвестных людей, специалисты советуют ни в коем случае не заходить на такие сайты.