Мы в соц.сетях:
После взрыва в «Перекрестке» X5 Retail Group повысит контроль за камерами хранения

После взрыва в «Перекрестке» X5 Retail Group повысит контроль за камерами хранения

 Аксенов приказал уволить замглавы минстроя Крыма

Аксенов приказал уволить замглавы минстроя Крыма
В Киргизии сто школьников и четверо учителей отравились угарным газом на дискотеке

В Киргизии сто школьников и четверо учителей отравились угарным газом на дискотеке

 «А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками
Увеличилось число жертв при теракте в Кабуле

Увеличилось число жертв при теракте в Кабуле

 СМИ: Почти половина жителей Германии хотят досрочной отставки Меркель

СМИ: Почти половина жителей Германии хотят досрочной отставки Меркель
После взрыва в «Перекрестке» X5 Retail Group повысит контроль за камерами хранения

После взрыва в «Перекрестке» X5 Retail Group повысит контроль за камерами хранения

 Аксенов приказал уволить замглавы минстроя Крыма

Аксенов приказал уволить замглавы минстроя Крыма
В Киргизии сто школьников и четверо учителей отравились угарным газом на дискотеке

В Киргизии сто школьников и четверо учителей отравились угарным газом на дискотеке

 «А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками
Увеличилось число жертв при теракте в Кабуле

Увеличилось число жертв при теракте в Кабуле

 СМИ: Почти половина жителей Германии хотят досрочной отставки Меркель

СМИ: Почти половина жителей Германии хотят досрочной отставки Меркель
10:00   28 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
89

«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

Украинские военные могли «отбить» Крым 27 февраля 2014 года, уверен командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Украинский адмирал рассказал, что в его распоряжении имелось два танка, которые позволили бы Киеву «предотвратить захват» здания Верховного совета республики. Тогда Воронченко занимал должность заместителя командующего войск береговой охраны и предлагал руководству ВМС начать обстрел здания из танков. Готовность атаковать россиян также проявляли спецназовцы СБУ. Но должного приказа «сверху» не поступило. Президент страны Виктор Янукович приказал атаковать только 8 марта. К тому моменту, объясняет адмирал, украинские военные уже потеряли «преимущество».

Интернет-пользователи скептически отнеслись к словам украинца. Люди сомневаются, что украинские военные смогли бы предотвратить возвращение полуострова в состав РФ с помощью двух танков. Более того, комментаторы не верят, что украинский адмирал в принципе располагал подобной техникой.

«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

Некоторые также обратили внимание на «мощь» украинских танков: с двумя такими можно «отбить» Крым, а с пятью и до Москвы дойти. Донбасс же «отбить» украинские военные могут вообще «на велосипедах».

«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

Пользователь Twitter заметил, что два танка, конечно, справились бы с обстрелом здания крымского Верховного совета, но на Украине просто не нашлось этих танков. Он также вспомнил о похожем заявлении бывшего министра обороны Украины Валерия Гелетея. Тот после «Крымской весны» в 2014 году пообещал, что Киев еще организует парад победы в «украинском Севастополе». Этого так и не случилось. Комментатор предполагает, что глава Минобороны просто не нашел себе подходящую лошадь для парадного выезда.

«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

 

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #крым #всу #воронченко #новости #общество #весь мир #два танка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера» Сирия
Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:23   27 Декабря 2017
8283
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

19:21   27 Декабря 2017
2191
Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию Россия

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

17:58   27 Декабря 2017
105
Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России Россия

Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

17:34   27 Декабря 2017
100
Новости smi2.ru
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

 Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»

Сирия последние новости. «Панцирь» уничтожил ракеты, выпущенные по базе «Хмеймим», курды строят «Армию севера»