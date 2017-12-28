«А Донбасс вообще на велосипедах»: россияне высмеяли слова украинского адмирала о способности «отбить» Крым двумя танками

Украинские военные могли «отбить» Крым 27 февраля 2014 года, уверен командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Украинский адмирал рассказал, что в его распоряжении имелось два танка, которые позволили бы Киеву «предотвратить захват» здания Верховного совета республики. Тогда Воронченко занимал должность заместителя командующего войск береговой охраны и предлагал руководству ВМС начать обстрел здания из танков. Готовность атаковать россиян также проявляли спецназовцы СБУ. Но должного приказа «сверху» не поступило. Президент страны Виктор Янукович приказал атаковать только 8 марта. К тому моменту, объясняет адмирал, украинские военные уже потеряли «преимущество».

Интернет-пользователи скептически отнеслись к словам украинца. Люди сомневаются, что украинские военные смогли бы предотвратить возвращение полуострова в состав РФ с помощью двух танков. Более того, комментаторы не верят, что украинский адмирал в принципе располагал подобной техникой.

Некоторые также обратили внимание на «мощь» украинских танков: с двумя такими можно «отбить» Крым, а с пятью и до Москвы дойти. Донбасс же «отбить» украинские военные могут вообще «на велосипедах».

Пользователь Twitter заметил, что два танка, конечно, справились бы с обстрелом здания крымского Верховного совета, но на Украине просто не нашлось этих танков. Он также вспомнил о похожем заявлении бывшего министра обороны Украины Валерия Гелетея. Тот после «Крымской весны» в 2014 году пообещал, что Киев еще организует парад победы в «украинском Севастополе». Этого так и не случилось. Комментатор предполагает, что глава Минобороны просто не нашел себе подходящую лошадь для парадного выезда.