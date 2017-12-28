Медведев поручил сделать доступнее медпомощь в селах РФ

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение для Минздрава и Минфина РФ. Документ опубликован на сайте Кабмина.

В документе для министерства здравоохранения и министерства финансов Медведев поручил проработать вопросы дополнительного финансирования здравоохранения, повысив доступность медицинской помощи в селах с учетом потребности в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Также поручено обеспечить села передвижными мобильными комплексами.