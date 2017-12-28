Среди пострадавших при взрыве в магазине Петербурга оказалась беременная женщина

В числе пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге оказалась беременная женщина.

Как сообщил источник ИА «Политика Сегодня» в экстренных службах города, 35-летняя Галина С. после происшествия доставлена в отделение неврологии Мариинской больницы с осколочным ранением ноги. Срок беременности женщины - 16 недель. Врачи говорят, что угрозы выкидыша нет.

Ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина уточнила число пострадавших при взрыве - 13 человек. Из них пятеро отказались от госпитализации, в больницах находятся восемь пострадавших, состояние пяти из них - средней тяжести, троих - удовлетворительное.

ЧП случилось накануне вечером. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения супермаркета. По оценкам экспертов, мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте.

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