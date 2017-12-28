В Тюмени при пожаре в пансионате эвакуировали 170 человек

Главное управление МЧС сообщает, что в Тюмени в пансионате произошел пожар.

По сообщению ведомства, звонок о пожаре поступил в 6.12 по местному времени. Горела комната на восьмом этаже, затем огонь перекинулся на кровлю. Спасателям пришлось эвакуировать людей, всего 170 человек.

Площадь возгорания составила порядка 100 «квадратов». Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось брать воду из реки Тура, которая находилась в километре от места ЧП. В ликвидации возгорания участвовали почти 100 спасателей, а также более трех десятков единиц спецтехники. В данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.