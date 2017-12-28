СМИ: Исполнитель взрыва в Петербурге попал под камеры видеонаблюдения

Портал «Петербургский дневник» со ссылкой на источник сообщает, что исполнитель взрыва в Санкт-Петербурге попал под видеокамеры.

Сообщается, что предполагаемый преступник в капюшоне на голове вошел в магазин один, после чего положил свой рюкзак в камеру хранения, а затем вышел. Через 10 минут после этого произошел взрыв, в результате травмы получили 13 человек.

Расследованием инцидента занимается Национальный антитеррористический комитет. Ранее власти Санкт-Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве.